AK: "Schulen müssen die Kinder betreuen"

Bund und Land haben keinen Zweifel daran gelassen, dass Schulkinder auch während des verschärften Lockdown am 17. November weiter in den Schulen betreut werden.

Manche Direktoren scheinen diese Betreuung aber zu verweigern. Zahlreiche Eltern hätten sich bei der AK gemeldet, weil ihre Kinder in den Schulen aufgefordert wurden, alle Schulsachen mit nachhause zu nehmen. Bis 7. Dezember bleibe die Schule geschlossen bzw. halte nur am Vormittag offen. Das sei nicht im Sinne des Erfinders, so die AK. Der Regelunterricht sei zwar vorübergehend eingestellt, aber die Schulen bleiben geöffnet.

Lernbegleitung in Kleingruppen

Unterrichtsminister Heinz Faßmann hat in seinem Brief an die Eltern und Erziehungsberechtigten klargestellt: Ab Dienstag findet an Volksschulen, Mittelschulen, der AHS-Unterstufe und den Polytechnischen Schulen "ein eingeschränkter Betrieb mit Lernbegleitung" statt. Kinder und Jugendlichen, die zu Hause betreut werden können und keinen speziellen Förderbedarf haben, sollen zu Hause bleiben. "Für alle Kinder, die eine Betreuung benötigen, wird es jedoch Lernbegleitung in Kleingruppen geben." Auch Kinder, die zu Hause keinen geeigneten Platz zum Lernen haben, können in die Schule kommen und dort in Lernstationen ihre Home-Schooling-Aufgaben machen.