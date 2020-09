AK schlägt neues Modell für Pflege daheim vor

Die AK schlägt eine Anstellung und Ausbildung der pflegenden Angehörigen analog zu einem Pilotprojekt im Burgenland vor.

Österreichweit gibt es Schätzungen zufolge eine Million pflegende Angehörige. In Vorarlberg werden laut AK an die 80 Prozent der zu Pflegenden von ihren Angehörigen zuhause versorgt. Diese Arbeit geschieht "unsichtbar". Die Angehörigen pflegen ehrenamtlich, oft tun sie das bis zur totalen Erschöpfung. Unterstützt werden die Familien durch mobile Dienste wie die Hauskrankenpflege mit ihren 66 Vereinen, die Mobilen Hilfsdienste und die 24-Stunden-Betreuung. "Doch das Vorarlberger Pflegemodell gerät zusehends an seine Grenzen", sagt Hämmerle.