Ajax Amsterdam verzaubert Fußball-Europa

Ajax Amsterdam bleibt das Team der Stunde, schaltet Juventus Turin aus und qualifiziert sich für das CL-Halbfinale. Ebenfalls unter den letzten vier Teams steht der FC Barcelona.

Die Katalanen hatten nach dem 1:0-Auswärtserfolg in Manchester eine gute Ausgangslage und diese wurde nach einer guten Viertelstunde noch einmal verbessert. Messi traf nach einem Solo zum 1:0, nur vier Minuten später doppelte der argentinische Superstar unter gütiger Mithilfe von Keeper de Gea nach. Etwas mehr als eine Stunde war absolviert, da fiel die endgültige Entscheidung. Coutinho versenkte die Kugel im Kreuzeck, in diesem Fall war de Gea ohne jegliche Abwehrchance.

Hochspannung herrschte nach dem 1:1 im Hinspiel in Amsterdam, die junge Ajax-Truppe rechnete sich auch bei der “Alten Dame” gute Chancen aus. Juve ging durch ein Kopfballtor von Ronaldo in Front (28.), van de Beek glich allerdings nur sechs Minuten später aus. Die Niederländer traten auch in Turin überaus mutig auf und dieser Umstand wurde in Minute 67 dann auch belohnt. Nach einer Ecke stieg Kapitän de Ligt im Zentrum am höchsten und versenkte das Spielgerät im italienischen Gehäuse.