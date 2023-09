Air Belgium stellt Passagierverkehr ein

Die belgische Fluggesellschaft Air Belgium stellt wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten den Passagierverkehr ein.

Das Unternehmen wolle sich künftig auf Frachtflüge und das Verleasen von Maschinen konzentrieren, teilte eine Sprecherin am Montag in Brüssel mit.

Unsichere Lage und steigende Preise

Hintergrund sei das weiter instabile Umfeld infolge von Ereignissen wie der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine. Kunden, die Flüge nach dem 3. Oktober gebucht haben, sollen den Ticketpreis retour bekommen.

Mitarbeiter sollen behalten werden

Passagierflüge bis zum 3. Oktober will Air Belgium nach eigenen Angaben noch wie geplant abwickeln. Kunden, die Flüge für die Zeit danach gebucht haben, sollen den Ticketpreis zurückerstattet bekommen. Mitarbeiter aus dem Passagierfluggeschäft will die Unternehmensleitung - wenn möglich - künftig in den anderen Geschäftsbereichen beschäftigen. Derzeit habe Air Belgium 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hieß es.