"Aida Perla" unterbricht Kreuzfahrt: Crewmitglied geht über Bord

Crewmitglied geht über Bord: Verzweifelte Suche im Ärmelkanal abgebrochen.

Am Sonntagmorgen des 22. Oktober 2023 kam es zu einem bedauerlichen Vorfall auf dem Kreuzfahrtschiff "Aida Perla". Ein Crewmitglied ging im Ärmelkanal, der Wasserstraße zwischen Großbritannien und Frankreich, über Bord. Dies wurde durch eine Durchsage an die Passagiere und die Crew bekannt gegeben. Das Schiffsunternehmen "Aida Cruises" hat diesen Vorfall bestätigt und angegeben, dass es Anlass zur Annahme gibt, dass das Crewmitglied in der Straße von England verloren gegangen ist.