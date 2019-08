Ai Weiwei will Deutschland wieder verlassen

"Deutschland ist keine offene Gesellschaft", sagt der chinesische Künstler.

Dem chinesischen Künstler Ai Weiwei, der auch schon in Bregenz ausgestellt hat, ist die Gesellschaft seiner aktuellen Wahlheimat Deutschland zu verschlossen. "Deutschland ist keine offene Gesellschaft", sagte der in Berlin lebende Ai Weiwei der Tageszeitung "Die Welt". "Es ist eine Gesellschaft, die offen sein möchte, aber vor allem sich selbst beschützt", sagte der Künstler, der in China jahrelang unter Hausarrest stand.