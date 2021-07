Ahmet Schäfer: Der neue Austria Lustenau Investor

Der Fußball-Unternehmer Ahmet Schäfer investiert 750.000 Euro in Austria Lustenau und sichert sich damit 25 Prozent der Austria GmbH.

Für den 40-jährigen Schweizer ist die Investition in den Vorarlberger Klub nicht die erste teure Fußball-Beteiligung. Schäfer ist zudem Klubbesitzer von Clermont Foot 63, mit dem er erst kürzlich den Aufstieg in die französische Ligue 1 bejubeln durfte und war bis vor Kurzem Besitzer des dänischen Vereins Vendsyssel FF. Im Interview mit den Vorarlberger Nachrichten gesteht Schäfer, dass sich Probleme mit dem dänischen Verein und dessen vormaligen Besitzer entwickelten, weshalb er den Verein wieder an diesen zurückgegeben habe.