Aggressives Hydrauliköl in Rankweil ausgetreten

Zu einem Einsatz bei der Firma Elko König wurde die Feuerwehr am Sonntagabend gerufen.

In der Elko König Betriebsanlage in Rankweil ist es am Sonntagabend zu einem außergewöhnlichen Einsatz gekommen. Die Feuerwehr Rankweil wurde um 20:55 Uhr gemeinsam mit der Betriebsfeuerwehr Elko König zu einem Vorfall in der Betriebsanlage alarmiert.