Afrikanische Klänge im VogelfreiRAUM

Das Duo Afrofusion macht bei ihrer Europa-Tournee auch einen musikalischen Halt in Rankweil.

RANKWEIL. Nach einer ersten Begegnung beim gemeinsamen Auftritt am St. Louis Jazz Festival in Senegal im Mai 2023, haben sich zwei Virtuosen auf ihren Instrumenten gefunden. Der afrikanische Balafonstar Djiby Diabate und der international aktive Jazzpianist Claude Diallo bewegen sich mit ihrer Musik zwischen zwei Welten. Nachdem das Duo in Senegal großen Anklang beim Publikum erhalten hat, touren sie nun zusammen durch Europa. Nun machen die beiden Musiker am Donnerstag, 4. April, 20.30 Uhr, VogelfreiRAUM in Rankweil einen Halt. Die Musiker werden Eigenkompositionen als Solo, Duo oder mit Special Guest Sängerin Aminata Khass aus Senegal zum Besten geben. VN-TK