Afghane tobt in Bludescher Flüchtlingsunterkunft

Der 19-jährige wehrte sich aktiv gegen den Abtransport zur Polizeiinspektion. Dabei verletzte der Renitente zwei Beamte. Zuvor hatte der Afghane seinen Flüchtlingsbetreuer mit Schlägen bedroht.

In der Nacht auf Freitag wurde die Polizei um 03.45 Uhr via Notruf verständigt. Ein Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in Bludesch würde herumtoben würde.