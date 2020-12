Affentheater um Bordellbesitzer Marcus Prinz von Anhalt

Der Adoptivsohn von Frederick Prinz von Anhalt kassierte im Internet einen Shitstorm. Denn der 54-Jährige schenkte seiner Tochter einen lebenden Affen.

Das neue Haustier der Familie sorgte für zahlreiche negativ Kommentare im Netz. In seinem Luxusanwesen wohnt jetzt ein kleiner Affe "das ist unser neues Familienmitglied", erzählt er in einem Video. Darauf zu sehen ist ein kleiner Affe in Windeln, der gerade an einem Stück Orange knabbert.