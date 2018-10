AfD fordert Grenzzaun zu Österreich

Katrin Ebner-Steiner, Vizechefin der rechten AfD in Bayern, schlägt Zäune als Maßnahme zum Grenzschutz vor.

“Wir brauchen zwischen Bayern und Österreich durchgehende Zäune”, antwortete Ebner-Steiner in einem Interview mit dem “Standard” auf die Frage, welche Grenzschutzmaßnahmen sie vorschlagen würde. Es gäbe Firmen in Israel, die so etwas machen würde – so etwas wäre aus ihrer Sicht “kein Problem”.