Ära von Thomas Vonbrül überraschend zu Ende

Vorarlbergligaklub FC Nenzing sucht einen neuen Trainer

Etwas mehr als zwei Saisonen dauerte die Amtszeit von Thomas „Buffy“ Vonbrül als Trainer von Vorarlbergligaklub FC Nenzing. Nun legte der 38-jährige dreifache Familienvater nach dem 3:2-Auswärtssieg in Höchst überraschend seine Funktion nieder. „Es sind rein persönliche Gründe die zu diesem Entschluss geführt haben. Zum Teil wunderschöne zwei Jahre waren das für mich in Nenzing, aber jetzt muss ein Schlussstrich gezogen werden und andere Prioritäten wie mit der Familie haben Vorrang“,so Thomas Vonbrül. Im kommenden Heimspiel am Samstag, 17 Uhr, gegen Lochau wird Nenzing Sportchef Norbert Burtscher die Walgauer betreuen, die Trainingseinheiten in dieser Woche übernehmen die Spieler Patrick Scherrer und Daniel Hueller. „Wir wollen in den nächsten Tagen schon den Nachfolger präsentieren. Es sind genügend Trainer auf dem Markt, wo auch unseren Wunschvorstellungen entsprechen“, so Nenzing Obmann Joachim Ganahl.