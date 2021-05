Ära in Doren zu Ende und eine neue startet im Hofsteig

Die Trainersuche bei einer Spielgemeinschaft ist beendet und eine im Bregenzerwald ist noch offen.

Die letzten vier Jahre führte Marc Eggenberger (35) den Wälderklub FC Doren von der 4. Landesklasse in die erste Landesklasse. Jetzt kehrt er dem Underdog den Rücken und kehrt zu seinem ehemaligen Verein Wolfurt zurück. Selbst sechs Jahre mit Unterbrechung in Wolfurt aktiv gespielt, übernimmt er nun die neu ins Leben gerufene SPG Schwarzach/Wolfurt, die ab Sommer in der 2. Landesklasse spielt. Ein Nachfolger in Doren wird noch gesucht.