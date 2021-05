Änderung - Lange Nacht der Kirchen im Leiblachtal

Pfarren Leiblachtal und Pfarre Scheidegg feiern aber dafür gemeinsam „Gottesdienst an der Grenze“!

Leider muss das geplante Programm zur Langen Nacht der Kirchen am 28.05.2021 in Möggers auf Grund der Corona-Schutzmaßnahmen auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Mit Beteiligung aller Leiblachtaler Pfarreien gemeinsam mit der Pfarre Scheidegg wurde ein bunter und abwechslungsreicher Abend in und rund um die Pfarrkirche Möggers erarbeitet, der nun vorerst abgesagt werden muss. Dafür findet am 28.05.2021 um 19.30 Uhr unter dem Motto „A bizzle was got immer“ ein gemeinsamer Gottesdienst bei der Ulrichskapelle in Möggers an der österr./deutschen Grenze statt.

Die Leiblachtaler Pfarrgemeinden und die Pfarre Scheidegg laden alle zu diesem Freiluftgottesdienst, der bei jeder Witterung stattfindet, recht herzlich ein!! Zur Erinnerung an alle TeilnehmerInnen: Bitte während dem Gottesdienst eine FFP2 Maske tragen und den 2m Abstand einhalten.

Die Ulrichskapelle:

Kleinod und Kraftquelle.

Die Ulrichskapelle ist eine kleine, aber weit über die Grenzen bekannte Kapelle in Möggers, nur ca. 10 Gehminuten von der Pfarrkirche entfernt. Sie ist dem heiligen Ulrich geweiht und zählt zu einer der ältesten Sakralbauwerke in Vorarlberg. Der Legende nach hat sich der heilige Ulrich auf seinem beschwerlichen Weg von St. Gallen in Richtung Bayern über den Pfänderrücken erschöpft an der Stelle der heutigen Ulrichskapelle niedergelassen und Gott um Wasser gebeten. An der Stelle der Kapelle sei eine Quelle entsprungen, deren Wasser bei Augenleiden eine heilende Wirkung zugeschrieben wird. Zur Erinnerung an das Wunder wurde 1005 über der Quelle eine Kapelle errichtet, der Altar in der Kapelle steht auch heute noch über dem Wasserursprung. In den Jahren 1890/1891 wurde das kleine Gotteshaus erneuert und in den Jahren 1973/1974 sowie 2011 bis 2013 restauriert.

Etwas unterhalb befindet sich ein steinernes Becken, in das das Ulrichswasser frei zugänglich fließt.

Seit über 1.000 Jahren wird die Stelle aufgesucht, an der der heilige Ulrich seine Spuren in Möggers hinterließ. Außerdem gilt der Ort seit langem als Kult- und Kraftplatz. Das bekannte Ulrichswasser wird als Heilmittel bei Augenerkrankungen von vielen Menschen in Glasballons und Flaschen in Möggers geholt. Mit dem Wasser werden die Augen benetzt und es soll die Linderung und Heilung bei Sehproblemen unterstützen. Weiter besitzt das Wasser ausgezeichnete Trinkwasserqualität und ist ohne weiter Behandlung genießbar. Es soll außerdem Einfluss auf das Bewusstsein der Menschen haben. Das Wasser soll aufzeigen, dass alles Leben seinen Ursprung in Gott hat. Es soll die Menschen reif machen für ein gewandeltes Bewusstsein, in dem sie “erkennen“ und “sehen“ können, wo sie auch einmal die Blickrichtung ändern und alles aus einem anderen Sichtwinkel betrachten können und wo der Mensch “geheilt” werden kann.