Ägypter und Mumien in Hörbranz aufgetaucht!!

Erste Blicke und Bilder hinter und vor die Kulissen durften bei den Proben des Theaters Hörbranz zum Stück „Der Schatz des Pharao“ geworfen werden.

Das brandneue Stück, geschrieben vom Vorarlberger Patrick Ritschel mit der Musik vom Finalisten des KiKA-Jugendkomponistenwett­bewerbs “Dein Song” Felix Nier, entführt die Besucher ins alte Ägypten. Zum vierten Mal spielt das Theater Hörbranz zu Ostern 2019 ein musikalisches Theaterstück von Groß und Klein für Klein und Groß. Über vierzig motivierte Mitwirkende treffen sich zweimal in der Woche zur Probe und spielen, singen, tanzen und zaubern die tollsten Effekte auf die Bühne des Leiblachtalsaals und bereiten sich so professionell auf die Aufführungen vor.

Als es Lina, Benjamin, Jessica und Justin auf einem Fest der Großtante Seferina zu langweilig wird, beginnen sie im Arbeitszimmer ihres verschollenen Großonkels Quin­tilius zu stöbern. Hierbei setzen sie einen Mechanismus in Gang, der sie in das alte Ägypten bringt. Doch sie können erst wieder nach Hause, wenn sie den geheimnisvollen Schatz des Pharao gefunden haben. Dabei treffen sie auf Pyramiden, Götter, Mumien und natürlich auch den Pharao, allesamt lustige und schräge Gestalten, wie sie vor tausenden von Jahren wohl anzu­treffen waren…

Die große Mannschaft des Theater Hörbranz freut sich darauf, Klein (ab etwa 5 Jahren) und Groß an folgenden Terminen in ein spannendes Abenteuer zu entführen! Für Getränke und kleine Snacks ist während der Pause gesorgt! Ein spannendes und humorvolles Musiktheater in Vorarlberger Mundart für Kinder und Erwachsene von Kindern und Erwachsenen!!

Kartenvorverkauf über Internet oder per Telefon (Renate Wild): +43 688 8003733. Die Karten können auch am Freitag 5. April von 14 bis 16:00 Uhr und am Freitag 12. April von 14 bis 16:00 Uhr im Foyer der Raiffeisenbank in Hörbranz gekauft werden.