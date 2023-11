Adventzauber im Sprungbrett Lädele

Auf der Suche nach einem originellen Weihnachtsgeschenk oder einer stimmungsvollen Adventsdekoration wird man im Sprungbrett Lädele der Caritas in Bludenz bestimmt fündig.

Die Vorfreude auf Weihnachten ist im Sprungbrett Lädele in Bludenz bereits spürbar. Seit Wochen sind Menschen mit Beeinträchtigung in der Werkstätte und dem Sprungbrett-Lädele der Caritas Vorarlberg eifrig damit beschäftigt, besondere Advent- und Weihnachtsdekorationen herzustellen. Die Palette reicht von liebevoll gestalteten Tonprodukten über handbemalte Glas- und Keramikprodukte bis hin zu einzigartigem Weihnachtsschmuck. Im Advent sind die Produkte, die alle mit viel Geduld und Liebe zum Detail gefertigt wurden, im Lädele erhältlich. Zusätzlich zu den normalen Öffnungszeiten (Montag bis Freitag, 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr) können Besucher*innen auch an den Adventsamstagen (jeweils von 8.30 bis 13 Uhr) die vorweihnachtliche Stimmung im Sprungbrett Lädele in Bludenz genießen.