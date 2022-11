Adventweg lädt zur Besinnung ein

In Langenegg stimmen im Advent Stationen auf Weihnachten ein.

Langenegg. Der Langenegger Adventweg hat sich zu einem fixen Bestandteil in der Langenegger Vorweihnachtszeit etabliert. Auch heuer lädt er ab dem 1. Adventsonntag zur Einstimmung aufs Weihnachtsfest ein. Unter dem Motto „Spür die Zeit – nimm dir Zeit“ werden kleine und große Besucherinnen und Besucher von der Geschichte vom Sternenbaum auf dem Weg begleitet.

An jedem Adventsonntag kann die Fortsetzung der Geschichte an einer dazu passend geschmückten Station entdeckt werden. Ein Impuls lädt zum Nachdenken ein, eine Aufgabe kann Ansporn zu einer guten Tat während der Adventszeit sein. Das Buch der guten Wünsche liegt bei der ersten Station bereit und alle sind eingeladen, gute Gedanken zur Adventszeit niederzuschreiben. Der Adventweg führt entlang des Leseweges vom Gemeindeamt über die Energieportale zum Hotel Krone und anschließend ins Schutzgebiet Nord. Das Team der Arbeitsgruppe Familie & Soziales freut sich, wenn sich viele Menschen auf den Weg machen. ME