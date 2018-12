Adventweg erfreut sich großer Beliebtheit

In Langenegg können Familien mit Kindern das Schaf Rica auf seinem Weg zur Weihnachtskrippe begleiten.

Langenegg. Eine besondere Adventgeschichte hat die familieplus-Gemeinde Langenegg gestaltet: Familien mit Kindern können das kleine Schaf Rica jede Woche auf seinem Weg zur Weihnachtskrippe begleiten. Viele Kinder aus Kindergarten und Volksschule haben sich bereits beteiligt. Aus ihrem „Energieweg“ hat die Gemeinde Langenegg im Dezember einen „Adventweg“ gemacht: Dort wird die Geschichte des kleinen Schafs Rica erzählt, das sich auf den Weg nach Bethlehem macht. An jedem Adventsonntag wird die Geschichte um ein Abenteuer erweitert – bis Rica zu Weihnachten die Krippe erreicht.

Der Langenegger Adventweg startet beim Energieportal „Am Bach“ bei den Wasserrädern gegenüber dem Hotel Krone und führt ins Ortszentrum. Jede Woche schmücken die Organisatorinnen aus dem Gemeindeamt eines der Energieportale weihnachtlich. Die Kinder aus Kindergarten und Volksschule können den Adventweg mit kleinen Basteleien mitgestalten. Auch in der Kirche wird jeden Sonntag die Geschichte erzählt. „Es ist wunderbar anzusehen, mit welcher Freude die Kinder die Adventgeschichte verfolgen“, erzählt die Projektverantwortliche Cornelia Steurer. „So tragen wir ein bisschen Weihnachtsstimmung in die Familien und ins Dorf.“ Zahlreiche Kinder haben einen kleinen Beitrag geleistet. ME