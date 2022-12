Adventszeit im Pfarrcafe

Musikalische Einstimmung auf die besinnliche Zeit

Am ersten und zweiten Adventssonntag umrahmten Annabelle Filler , Annelie Pilz und Ivo Bonev von der Musikschule Leiblachtal bereits das Pfarrcafe mit ihren Stimmen und ihrer Musik. Am dritten Adventssonntag, dem 11.12.2022 besteht noch einmal nach der Messe die Gelegenheit, den einzigartigen Stimmen zu lauschen, mitzusummen oder mitzusingen und gemeinsam ein Stück Adventszeit zu leben. Ehrenamtlich stellen die drei ihre musikalische Begabung den Pfaarcafebesuchern zur Verfügung, bieten Zeit einfach abzuschalten, dem Weihnachtsstress vielleicht ein wenig zu entkommen und die besinnliche und eigentlich ruhige Zeit zu genießen. Mit ihrem gefühlvollen Gesang nehmen Annabelle und Annelie, die von Ivo musikalisch begleitet werden, die Zuhörer mit auf eine stimmungsvolle Adventsreise. Mit selbstgemachtem Kuchen und Kaffee kann die Auszeit bestens genossen werden.

Das Pfarrcafe in Hörbranz bietet seinen Besuchern seit 17 Jahren die Möglichkeit, sich nach dem Kirchgang zu treffen und gemeinsam den Sonntagvormittag ausklingen zu lassen. Am 11.09.2005 wurden zum ersten Mal die Türen geöffnet. Viele „Stammgäste“ kommen fast jeden Sonntag, aber auch neue Gäste und solche die nach einem Spaziergang ins Pfarrcafe schauen, werden herzlich aufgenommen. Die rund 15 ehrenamtlichen Teams mit jeweils drei Personen bieten selbstgemachte Kuchen, Kaffee und Tee an, der Erlös wird der Pfarrcaritas zur Verfügung gestellt. Gründungsmitglied Conny Fröis „Es ist schön zu sehen, wieviel Freude das Ehrenamt im Pfarrcafe auch den Mitarbeitenden macht“. Im Pfarrcafe hat man Zeit für ein Schwätzchen, man kann soziale Kontakte knüpfen und verbringt Zeit miteinander.