Weibliches Kunstschaffen und expressiver Realismus im Rohnerhaus

Lauterach. Das Privatmuseum ‚ÄěKunst im Rohnerhaus‚Äú in Lauterach l√§sst am ersten Adventssonntag 3. Dezember 2023, von 10:30 bis 17:00 Uhr, bei freiem Einblicke in das Schaffen vorwiegend heimischer K√ľnstlerinnen der Gegenwart zu. Expressiven Realismus bietet die Kabinettausstellung im ersten Obergeschoss. Zu sehen ist ein Querschnitt des Schaffens des 2016 verstorbenen K√ľnstlers Horst K√∂hnlein.

Unterschiedliche Sichtweisen

Schenkt man dem Wetterbericht glauben, dann kann der erste Adventssonntag bei Sonnenschein f√ľr einen Spaziergang genutzt werden. Hier b√∂te sich ein Adventspaziergang in die Welt der Malerei an. Im Rohnerhaus zeigen Museumsstifter und Privatsammler Alwin Rohner und seine Tochter Viktoria Salzmann zwei bemerkenswerte Ausstellungen. In der Schau ‚ÄěK√ľnstlerinnen der Gegenwart‚Äú sind rund 50 Exponate von 27 K√ľnstlerinnen zu sehen. Darunter finden sich bekannte Namen wie Xaro Castillo aus Barcelona, Jeannette Frei aus der Schweiz oder die Schwedin Solveig Pripp. Vertreten sind auch heimische K√ľnstlerinnen wie Dagmar Rohm, Alexandra Wacker oder Petronilla (Nelly) B√ľhrle-Anwander. Mit ihren ganz unterschiedlichen Sichtweisen will das Rohnerhaus das weibliche Kunstschaffen st√§rker bewusst machen.

Expressiv und geheimnisvoll