Adventsingen beim Sozialsprengel Leiblachtal

Gemeinschaft und besinnliche Klänge

Am 30. November öffnete der Sozialsprengel Leiblachtal (Mittagstisch und die Tagesbetreuung) seine Türen und lud zum Adventsingen. Am Mittag trafen sich 20 Senior*innen im Kornmesser zum Gemeinsamen Mittagstisch und Speisen in geselliger Runde.