Adventsbeginn in der Lebenshilfewerkstätte Ecopark Hörbranz

Gemeinsam in die ruhige Zeit starten

Am Freitag den 1. Dezember 2023 lud das Team der Lebenshilfewerkstätte Ecopark Hörbranz zum gemeinsamen Adventsbeginn. Beim überdachten Feuerkorb und ab Mitte des Abends bei tanzenden Schneeflocken, mit einem heißen Getränk und bei leckeren Keksen konnten sich Menschen mit und ohne Beeinträchtigung auf die Weihnachtszeit einstimmen. Wem es dann trotz Feuer zu kühl wurde, konnte sich in den weihnachtlich dekorierten Räumen der Lebenshilfe aufwärmen. Hier hatten Betriebe aus dem Ecopark die Fenster mit ihren Produkten dekoriert, die natürlich auch käuflich erworben werden konnten. Daneben gab es köstliche, selbstgemachte Kekse und Apfelbrot zum Verkauf und für den ersten Adventssonntag waren auch geschmückte Adventskränze erhältlich. Der Feuerkorb wurde zum Ort interessanter Gespräche, der die Menschen näher zusammenbrachten. Peter Kühn, Leiter der Lebenshilfewerkstätte Ecopark Hörbranz betonte, dass ihm und seinem Team mit der ersten Adventseinstimmung wichtig ist, die Lebenshilfewerkstätte in Hörbranz bekannter zu machen, Hürden zwischen den Menschen zu überwinden und aufzuzeigen, wie leicht Integration und Inklusion gemeinsam funktionieren kann. Der Adventsabend war ein gelungenes Beispiel dafür und man darf hoffen, dass nächstes Jahr bei der Lebenshilfewerkstätte wieder ein Feuerkorb angezündet wird.