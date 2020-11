„Adventplätzle“ bei der Hubertuskapelle

Langenegger Familien sind eingeladen, sich im Advent auf den Weg zu machen.

Langenegg. Die Gemeinde Langenegg ist bemüht, ein wenig Normalität in diese außergewöhnliche Zeit zu bringen. Bei der Hubertuskapelle wurde erstmals das Adventplätzle gestaltet. Familien sind eingeladen, sich im Advent regelmäßig auf den Weg zu machen und diesen ruhigen Ort zu besuchen. Der wunderschöne Platz bei der Hubertuskapelle oberhalb der Parzelle Hälisbühl wird in weihnachtlichen Glanz getaucht. Die Darstellung einer Adventgeschichte und die Platzierung von Figuren soll Familien dazu animieren, jede Woche im Advent einen Spaziergang zum Adventplätzle zu machen. Wöchentlich kann die Fortsetzung der Geschichte vom kleinen Esel entdeckt werden.

In der meist hektischen Vorweihnachtszeit bietet das Adventplätzle die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen und der Natur zu lauschen. Gedanken und Impulse zur Adventgeschichte sollen zum Nachdenken anregen. Für ein kurzes Gebet oder zur Besinnung steht natürlich auch der Innenraum der Kapelle bereit. Kinder und Erwachsene sind herzlich eingeladen, Adventlichter zu basteln und zum Adventplätzle mitzubringen. Natürlich darf dann vor Ort ein Teelicht entzündet werden. Bei jedem weiteren Besuch kann das Licht aufs Neue leuchten. Teelichter liegen bei der Kapelle bereit.

Die Hubertuskapelle liegt auf der Wanderroute „Lindenweg“. Dieser ist ab dem Ortszentrum Langenegg beschildert und kann auch in abgekürzter Form gewandert werden. Der Wegverlauf bis zur Kapelle ist kinderwagentauglich. Wanderkarten liegen im Kästchen beim Ausgangspunkt für Wanderungen neben dem Gemeindeamt auf. Die Initiatoren freuen sich, wenn sich auf diese Weise viele Menschen auf den Weg in eine stimmungsvolle Adventszeit machen. Aus gegebenem Anlass wird gebeten, dass nur Personen aus demselben Haushalt das Adventplätzle gemeinsam besuchen. Menschenansammlungen sollen auf jeden Fall vermieden werden. ME