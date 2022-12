Adventkranzbinden fand einen großen Anklang

In Eigenregie und zu einem vernünftigen Preis den traditionellen Adventkranz herstellen.

In nahezu jedem Haushalt steht im Monat Dezember ein Adventkranz oder sonst ein Gesteck auf dem Tisch. Seit mehr als vierzig Jahren, pünktlich in der Woche vor dem ersten Advent nimmt die Rankweiler Pfarre stets das Vereinshaus unter Beschlag. Auf mehreren Tischreihen liegen Unmengen an Tannenreisig, jeder war eingeladen sich seinen eigenen Adventkranz nicht zu kaufen, sondern selbst zu basteln.

Die fünf Frauen Elisabeth Frick, Anita Amann, Elisabeth Simma, Evi Sinz und Marlene Morscher haben in den letzten sieben Jahren zusammen mit rund dreißig weiteren freiwilligen Helfern in einer separaten Arbeitsgruppe der Pfarre Rankweil das traditionelle Adventkranzbinden in Rankweil zu einer fixen Veranstaltung und Marke in der Vorweihnachtszeit gemacht und ganz im Sinne ihrer Vorgänger weitergeführt. „Wir wollen einfach den Familien die Möglichkeit und eine Plattform bieten um zu einem erschwinglichen Preis selbst einen Adventkranz herzustellen. Erfreulich, dass schon des Öfteren schon die Kinder in noch jungen Jahren selbst Hand anlegen um das Kunstwerk dann später zuhause präsentieren zu dürfen“, sagt stellvertretend Rankweiler Adventkranzbinden OK-Mitverantwortliche Marlene Morscher, die sich natürlich schon über einen großen Zeitraum hinweg in den Dienst der guten Sache stellt.