Adventkonzert ohne Klischee und Kitsch

Bludenz. Fernab von Adventmarktidylle und Christbaumklischees haben ALMA mit „Cherubim“ ein Programm entwickelt, das dennoch der stillen Zeit gewidmet ist.

Am Freitag, 9. Dezember, gastiert das fünfköpfige Ensemble abermals in der Remise Bludenz.

ALMA haben für dieses spezielle Programm in Volkslied-Archiven nach unerhörten Liedern geforscht und sich von zeitgenössischer Musik sowie alter Klangästhetik inspirieren lassen. Generell hat sich das Ensemble dem traditionellen Musizieren und dessen Überschreitung verschrieben. Auf der Suche nach seinen musikalischen Wurzeln gräbt ALMA stets im tieferen Erdreich und entdeckt dort längst vergessenes und altbekanntes Wurzelwerk gleichermaßen. In ALMAs Musik wird aber nicht nur die Auseinandersetzung mit der Tradition erlebbar gemacht, sondern auch deren Transfer in die Gegenwart. Behutsam, mit archäologischem Fingerspitzengefühl widmen sich die in Wien beheimateten fünf Musikerinnen und Musiker allem, was ihnen lieb und teuer erscheint.