Adventkonzert im Zeichen des Friedens

Buch. Pfarrkirche wird vor dem Feiertag zum Klangraum.

Grundsätzlich findet sich im Jahresplan des Musikvereins die Abhaltung einer konzertanten Darbietung im Herbst. Aufgrund des zuletzt erfolgreich präsentierten Musiktheaters Anfang Oktober wurde kurzerhand umdisponiert, sodass der Verein nochmals in diesem Jahr die Bühne bespielt, allerdings in der Pfarrkirche. „Wir wollen mit der Veranstaltung ein Zeichen setzen“, führt Obmann Dominik Steurer zum Konzertmotto „The Dream of Freedom“ aus. Dazu gibt es eine Stückauswahl, bei welcher die Themen Krieg, Hoffnung und die Besinnung auf den weihnachtlichen Frieden eine Rolle spielen. Für das Adventkonzert am Mittwoch, den 7. Dezember mit Beginn um 19.30 Uhr engagieren sich die Jungmusik „Kids on Dur“ sowie der Musikverein unter der Leitung von Lucas Oberer. Die Chorgemeinschaft Hittisau komplettiert die Aufführung (freiwillige Spenden). Im Anschluss gibt es einen Umtrunk im Probelokal. (MST)