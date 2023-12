Adventkonzert 2023

Nach vielen Jahren veranstaltet der Männerchor Hörbranz am Sonntag, 17. 12. 2023 um 17.00 Uhr wieder ein Adventkonzert in der Pfarrkirche St. Martin in Hörbranz.

Gönnen Sie sich eine Auszeit in den teilweise hektischen Wochen vor dem Fest und stimmen Sie sich auf die stillste Zeit des Jahres ein. Chorleiter Franz Canaval hat ein abwechslungsreiches und besinnliches Programm zusammengestellt. Es werden altbekannte und neue Marien-, Advent- und Weihnachtslieder zu hören sein.

Als Mitwirkende konnte das Cello-Ensemble der Musikschule Leiblachtal „Duo Cantabile“ unter der Leitung von Ulli Mohr gewonnen werden.

Der Männerchor Hörbranz würde sich sehr freuen, wenn zahlreiche Besucherinnen und Besucher zum Konzert begrüßen werden dürften.