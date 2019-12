Adventfeier für die Senioren mit stimmigem Gesang und blasmusikalischen Klängen

Lochau. Stimmungsvoll das Ambiente, abwechslungsreich das Programm, die Adventfeier der Gemeinde Lochau für „ihre Senioren“ wurde für die zahlreichen Besucher zu einem wunderbaren gemeinsamen Erlebnis.

In diesem Jahr war es im Besonderen die Jugend, der Kinder- und Jugendchor der Pfarre Lochau – The Voices of happiness KIDS und The Voices of happiness unter der Leitung von Florian Palatz – sowie die „Jungmusik Lochau“ unter der Leitung von Stefan Nobis, die sich mit schönen Liedern und prächtiger Blasmusik in die Herzen der Senioren sangen und spielten.