Advent-Special im Frauenmuseum

Alpenländische Weihnacht extended: „Fremd ist der Fremde nur in der Fremde“.

Hittisau. Das Advent-Special der Pforte gibt es seit vielen Jahren und es erfreut sich großer Beliebtheit. Am Sonntag, 9. Dezember, 17 Uhr macht der Pforte Salon im Rahmen einer kleinen Tournee Station im Frauenmuseum Hittisau. „Wir haben dafür wieder ein gänzlich neues Programm zusammengestellt, das unter dem Zitat von Karl Valentin ‚Fremd ist der Fremde nur in der Fremde‘ steht“, so Gotthard Bilgeri. Ausgehend vom „Alpenland“ geht die Reise durch verschiedene Kulturen und Religionen und möchten mit „grenzüberschreitender“ Musik und Literatur ein Manifest gegen Ausgrenzung und für die Verständigung zwischen den Menschen setzen.