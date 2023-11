Advent im Franziskanerkloster

Bludenz. Besinnen, teilen, Gott loben. Wir leben in einer Zeit, die geprägt ist von der Spaltung der Gesellschaft, von Krieg und Terror in Europa und dem Nahen Osten, auch vom Klimawandel und der enormen Teuerung.

Die Franziskaner laden daher im Advent alle Menschen unserer Stadt und Region unter dem Leitgedanken „Besinnen, Teilen, Gott loben“ ein sich Zeit zu nehmen, zum Innehalten, zur Begegnung mit Gott, aber auch Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht.

Am Fest Maria Empfängnis, Freitag, dem 8. Dezember um 18:00 Uhr laden wir zu einer besinnlich-musikalischen Adventstunde , mit dem GIOIA-Chor, dem Bläserensemble „Zwoa Länderklang“, sowie der Bludenzer Mundartdichterin Lidwina Boso ein. Der Chor und die Musikgruppe, sowie die Dichterin geben dieser Stunde einen besonderen spirituellen Akzent. Verbindende Wort spricht Heinz Seeburger.

Ein besonderer Höhepunkt ist dann das 14. Adventmärktle im Klosterhof am Samstag, dem 16. Dezember in der Zeit von 15 bis 19 Uhr . Vereine und Gruppen aus Pfarre und Stadt präsentieren wieder Eigenerzeugnisse wie Kuchen, Marmeladen, Liköre, Handarbeiten, sowie kleine Imbisse mit verschiedenen Getränken. Musikalisch umrahmt wird dieses Märktle von Chören und Instrumentalgruppen.

Der Reinerlös aus beiden Angeboten kommt wie in den letzten Jahren Bedürftigen und Menschen mit Beeinträchtigung in unserer Stadt bzw. Region zugute.

Wir sind sicher, dass wir Ihnen mit unserem Adventangebot „Besinnen, Teilen, Gott loben“ die Möglichkeit bieten können, von der Hektik und dem Stress ein wenig loszukommen, um so das Ankommen Gottes als Kind in der Krippe an Weihnachten neu zu erfahren.