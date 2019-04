Admira im Abstiegskampf gegen Altach gefordert

Die Admira ist am Samstag (17.00 Uhr) in der Fußball-Bundesliga darauf aus, die "Rote Laterne" des Tabellenschlusslichts wieder abzugeben. Die Südstädter empfangen nach ihrer ersten Niederlage im Jahr 2019 zuletzt bei Rapid (0:3) den SCR Altach. Bei den Vorarlbergern hat Neo-Trainer Alex Pastoor zum Auftakt der Qualifikationsgruppe für frischen Wind gesorgt.

Das haben die Niederösterreicher in diesem Jahr bisher gut gemacht. Vor der Pleite in Hütteldorf holten sie zum Jahresauftakt zehn Punkte aus vier Spielen. “Ich habe auch viele positive Dinge und Ansätze gesehen gegen Rapid – wie auch schon davor”, strich Geier heraus.

Die Altacher flogen am Freitag mit einigem Selbstvertrauen nach Wien. Im ersten Spiel unter Pastoor gab es ein ansprechendes 2:1 gegen Mattersburg. Dem Neo-Trainer imponierte vor allem die Reaktion auf den Rückstand. “Die Zusammenarbeit im Team ist so wichtig. Dann kann man mit jeder Situation umgehen”, betonte der Niederländer. “Die Windrichtung kann man nicht ändern, aber den Stand der Seele schon.”

In den vergangenen drei Spielen hat Altach zwei Siege eingefahren. In der Südstadt soll eine weitere Steigerung her. “Ich bin zufrieden, wenn wir gewinnen – wie, das ist nicht so wichtig jetzt. Es geht um Punkte”, sagte Pastoor. “Wenn es möglich ist, dann möchte ich gut spielen und gewinnen. Aber wenn ich wählen muss, dann würde ich lieber gewinnen.”