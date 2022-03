Admira Dornbirn vs Rotenberg, Austria Lustenau II vs Egg

Zwei wichtige Samstag-Spiele gibt es in Dornbirn und Lustenau in der VN.at Eliteliga.

Der Ticker vom Spiel Austria Lustenau Am. vs FC Egg

Der Ticker vom Spiel SC Admira Dornbirn vs FC Rotenberg

Die letzten zwei Jahre wurde im Vorarlberger Amateurfußball im Frühjahr nie gespielt. Jetzt feiert das Ländle-Unterhaus eine Wiederauferstehung. Die Entscheidung um den zweiten freien Aufstiegsplatz für die Regionalliga West rückt nun näher. Drei Spieltage sind im Grunddurchgang der VN.at Eliteliga noch ausständig. Mit dem fünften Heimsieg könnte der Tabellenzweite und Aufsteiger SC Admira Dornbirn die Teilnahme am Meister Play-off schon fixieren. Wenn die beiden Mitstreiter Wolfurt und Rankweil in ihren Auswärtspartien verlieren, wäre der Elf um Erfolgscoach Herwig Klocker Rang zwei nicht mehr zu nehmen. Admira Dornbirn hätte sich den Aufstieg aufgrund einer Mega ersten Saisonhälfte im Herbst vergangenen Jahres auch redlich verdient. „Der Druck ist sicher spürbar. Es gilt aber die Riesenchance zum Aufstieg so schnell wie möglich zu fixieren, egal wer der Gegner ist“, sagt Admira Dornbirn Langzeitcoach Herwig Klocker. Der 55-Jährige kennt auch das Erfolgsrezept: „Es gilt die bärenstarke Offensivreihe der Wälder zu neutralisieren“. Der siebenfache Admira Goalgetter Philipp Stoss ist aus gesundheitlichen Gründen noch fraglich. Martin Brunold hat sich einer Operation am Schienbeinkopf unterzogen und fällt rund einen Monat aus. Das Comeback vom rekonvaleszenten „Flügelflitzer“ Alexander Huber steht in den nächsten Wochen auch bevor. Der Siebente Rotenberg kommt mit den Neuerwerbungen Martin Kobras und Felix Gurschler sowie Tobias Dür auf die Sportanlage Rohrbach. „Wir wollen auf alle Fälle was mitnehmen, haben nichts zum Verlieren und werden sehr mutig auftreten“, so Rotenberg Trainer Jürgen Maccani. Seine Trumpfkarte ist das Trio Kevin Bentele, Eduard Espinoza und Paulo Victor.