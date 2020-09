Admira Dornbirn stellt Rekord ein und bleibt Erster

6:1-Kantersieg der Klocker-Schützlinge im Heimspiel gegen Schlusslicht Höchst

SC Admira Dornbirn bleibt in der Vorarlbergliga das Team der Stunde. Fünftes Meisterschaftsspiel, fünfter Sieg. Mit solch einer Galavorstellung sind Frederic Winner und Co. auf alle Fälle ein sehr potenzieller Aufstiegskandidat in die VN.at Eliteliga Vorarlberg. Damit könnte neben dem Dornbirner SV mit Admira Dornbirn ab der Saison 2021/2022 ein zweiter Klub aus der Messestadt in der höchsten Leistungsstufe des Landes angehören.