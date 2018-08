Admira Dornbirn macht Rankweil das Siegen leicht

RW Rankweil kommt bei Admira Dornbirn zu einem leichten 3:1-Auswärtssieg.

Nach 3:1-Erfolg sind die Rot-Weißen auf Kurs in Richtung Startplatz Eliteliga

Nach drei Niederlagen zum Saisonstart kommt Rankweil immer besser auf Touren. Aus den letzten vier Meisterschaftsspielen holt die Elf von Trainer Stipo Palinic zehn Punkte und ist mit den Topklubs nun logischerweise in Reichweite. Die Rot-Weißen profitierten beim 3:1-Auswärtssieg bei Admira Dornbirn von zwei krassen Abwehr- bzw. einem Tormannfehler. „Eine optimale Chancenauswertung brachte uns den erhofften Erfolg und jetzt sind meine Jungs auf Kurs“, freut sich Rankweil-Trainer Stipo Palinic. Torgarantie Matthias Flatz (20.) mit seinem sechsten Saisontor und Timo Wölbitsch (43.) sorgten in Hälfte eins für eine komfortable Zweitore-Führung. Admira startete nach Seitenwechsel eine Aufholjagd: Einwechselspieler Leopold Arnus ließ die Hausherren nochmmals hoffen (71.). Mit einem mustergültigen Konter mit einem Traumpass von Fabian Koch auf Einwechselspieler Mathias Bechter brachte in der Nachspielzeit den Endstand (92.). Admira Dornbirns Heimkomplex ist nun fix: Saisonübergreifend schon sechs Mal warten die Klocker-Schützlinge auf einen „Dreier“.