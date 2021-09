Admira Dornbirn ist im Aufsteigerduell der Favorit

Im einzigen Samstag-Spiel in der Eliteliga trifft der Spitzenreiter auf den FC Egg.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel Admira Dornbirn vs Egg

Eigentlich hat ein Aufsteigerduell nie einen echten Favoriten. Allerdings ist der Tabellenführer in der VN.at Eliteliga Vorarlberg, SC Admira Dornbirn gegen den Zehnten Egg klar in der Favoritenrolle. Die Mannen von Erfolgscoach Herwig Klocker (55) haben in der Tabelle als Erster einen Vorsprung von drei Punkten Vorsprung auf Verfolger Wolfurt und die um drei Treffer bessere Tordifferenz.

Selbst bei der zweiten Heimniederlage würde der starke Aufsteiger aus der Messestadt nach dem 13. Spieltag die Tabellenspitze behalten. Admira Dornbirn ist im Aufwind. Vier Siege in Folge und ein Torverhältnis von 13:3 haben Marco Pichler (31) und Co. zuletzt eingefahren und sind mit viel Selbstvertrauen ausgestattet. Admira Dornbirn Tormann Jeffrey Abwerzger (27) hält zudem seinen Kasten exakt 243 Minuten rein. Klocker ist aufgrund von Verletzungen und Sperren zu Umstellungen gezwungen. Lukas Bertignoll (31), Thomas Griesebner (33/beide Gelbsperre), Mathias Wehinger (23/muskuläre Probleme) und Martin Brunold (23/Entzündung im Knie) fehlen dem Spitzenreiter. Daniel Böhler (25), Oldie Samir Karahasanovic (38) und Kristijan Dulabic (23) werden wohl in die Admira Startelf rücken. „Es wird extrem schwer, Egg hat viel Qualität und der ganze Druck des Siegen müssen liegt auf der Last bei meiner Mannschaft“, meint Admira Dornbirn Coach Herwig Klocker. Mit dem Traumsturmduo Philipp Stoss (25) und dem Deutschen Kristijan Dulabic (23), beide schon sieben Saisontreffer auf der Habenseite, hat der Erstplatzierte einen großen Pluspunkt.