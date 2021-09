Admira Dornbirn gegen RW, Nachzügler spielen in Lauterach

Auf der Anlage Rohrbach kommt es zum Aufeinandertreffen Sohn Nino Palinic gegen Vater Stipo. Lauterach trifft auf Aufsteiger Egg.

Favorit sein ist nicht immer leicht. Mit Kevin Prantl (21) und Aleksej Martinovic (20) stehen dem Hausherr zwei starke Außenbahnspieler verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. In der Startaufstellung von Lauterach wird es nach der Derbypleite in Wolfurt (0:3) doch zu Umstellungen kommen. „Wollen die starke Leistung von letzter Woche nun auch auf fremden Platz bestätigen, doch es wird eine harte Nuss“, sagt Egg Coach Daniel Sereinig (39). Nach dem ersten Saisonsieg in der Junkerau (4:1 gegen Austria Lustenau Amateure) will man im Lager der Bregenzerwälder auswärts nachlegen und Punkten. Der Eliteliganeuling ist bei den Auswärtsspielen bislang ein gerngesehener Gast mit vier Niederlagen. Zusätzliche Motivation für Egg: Fünf Spieltage sind Vereins-Rekordspieler Fabian Fetz und Co. nun schon Letzter, aber mit Zuwachs an Zählern in Lauterach würde man bis zu zwei Ränge in der Tabelle nach vorne rücken.