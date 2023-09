Admira Dornbirn als einziges Eliteligateam unbesiegt

„Etwas Schöneres als gegen den Exklub zuhause zu gewinnen und die Tabellenführung erfolgreich verteidigt gibt es nicht“, hatte SC Admira Dornbirn Trainer Herwig Klocker (53) nach dem 5:1-Schützenfest gegen Hard doppelten Grund mit seiner Mannschaft zum Jubeln. Klocker war fast zwei Jahrzehnte erfolgreicher Spieler im Harder Waldstadion und darf sich nun mit seinem Verein aus der Messestadt riesig freuen. Als einziges Team in der VN.at Eliteliga ist Admira Dornbirn noch unbesiegt. Die Messestädter stellen mit 14 Treffern auch die stärkste Offensivabteilung in dieser Leistungsstufe. Drei der fünf Traumtore im Heimspiel gegen Hard schoss der neue Goalgetter Kilian Madlener (5./22./73.). Der erst 22-jährige Angreifer führt mit sechs Toren die Torschützenwertung an. Der stark spielende Martin Brunold (23.) und Einwechselspieler Jeremy Thurnher (62.) trafen für den Spitzenreiter noch ins Schwarze. Admira Dornbirn vergab durch Maximilian Lampert (12./37.) noch zwei Hochkaräter. Das einzige Hard-Tor gelang Mario Moosmann (16.). Allerdings scheiterte Benedikt Böhler vom Elferpunkt an Admira Dornbirn Schlussmann Jeffrey Abwerzger (41.). Hard machte viele Geschenke und konnte aus ihren Möglichkeiten nur wenig Kapital daraus schlagen.