Adi Hütter hat es geschafft

Der Altacher zieht nach verlorenem Hinspiel mit Eintracht Frankfurt doch noch in die Europa League Gruppenphase ein.

Eintracht Frankfurt steht wie in der Vorsaison in der Gruppenphase der Fußball-Europa-League. Der Club des Vorarlberger Trainers Adi Hütter gewann am Donnerstag das Play-off-Rückspiel mit 3:0 gegen den französischen Liga-Cup-Sieger Racing Straßburg und machte damit die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel wett.