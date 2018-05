Adi Hütter erfüllt sich in Frankfurt Bundesliga-Traum

Eintracht Frankfurts neuer Trainer Adi Hütter weiß um die hohen Erwartungen an ihn nach dem Cup-Sieg und Einzug in die Fußball-Europa-League, fürchtet sich aber nicht davor.

“Respekt habe ich vor allem, Angst habe ich vor nichts”, sagte der 48-jährige Vorarlberger am Mittwoch bei seiner Vorstellung in Frankfurt. “Wenn die Latte hoch liegt, wäre es gut, wenn man sie höher legen könnte.”

Traum erfüllt

Der frühere ÖFB-Teamspieler verhehlte nicht, dass sein Engagement in Frankfurt zunächst einmal ein Erfolg für ihn selbst ist. “Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, irgendwann einmal in der deutschen Bundesliga arbeiten zu möchten. Ich habe fast zehn Jahre hart dafür gearbeitet, um heute hier sein zu können”, bekannte Hütter, der zuletzt mit den Young Boys Bern den Meistertitel in der Schweiz und 2015 die österreichische Meisterschaft mit Red Bull Salzburg gewann.