Adeyemi schießt Dortmund zum Sieg gegen Chelsea

Karim Adeyemi erzielte nach einer starken Einzelleistung den einzigen Treffer der Dortmunder gegen Chelsea. Benfica schlägt Brügge 2:0.

Nachdem das CL-Achtelfinale gestern unter anderem mit dem 1:0-Sieg von Bayern München gegen Paris SG eröffnet wurde, ging es heute mit den Spielen Dortmund vs. Chelsea London sowie FC Brügge vs. Benfica Lissabon weiter.

Hochklassiges Duell in Dortmund

In Dortmund entwickelte sich von Beginn weg das erwartet ausgeglichene Duell. Sowohl Dortmund als auch Chelsea versuchten aus einer stabilen Defensive heraus offensiv Akzente zu setzen. Allzu oft gelang das jedoch beiden Mannschaften nicht. Auf Seiten der Gäste vergab Joao Felix die beste Chance, als er alleine vor Kobel an der Latte scheiterte. Für Dortmund vergaben Wolf und Haller die besten Möglichkeiten. Zwischendurch sorgte Thiago Silva für Aufregung, als er nach einem Eckball den Ball per Hand ins Tor beförderte und dafür zurecht die Gelbe Karte sah.

In der zweiten Halbzeit war zunächst Chelsea das dominierende Team, welches dem ersten Treffer näher war. Dennoch machten die Dortmunder das 1:0. In der 63. Minute war Adeyemi nach einem Eckball von Chelsea nicht mehr zu halten, überlief Fernandez und Torhüter Kepa und schob zum 1:0 ein. Chelsea erhöhte nun den Druck und in verpasste in der 78. Minute nur knapp den Ausgleich, als Can den Ball auf der Linie klärte.

In der Nachspieltzeit vereitelte Torhüter Kobel mit einer starken Parade bei einem Fernschuss von Fernandez die letzte Chance der Londoner. Am Ende jubelten die Dortmunder nach einem hochklassigen Duell über einen hart erkämpften 1:0-Sieg gegen Chelsea.

Benfica zu stark für Brügge

Im zweiten Spiel startete das Überraschungsteam Brügge gut und war das gefährlichere Team. Je länger das Spiel dauerte, umso besser wurden die Portugiesen, die dem ersten Tor am Ende deutlich näher waren. Schlussendlich blieb es nach 45 Minuten beim 0:0.

In der zweiten Halbzeit ging Benfica bereits in der 51. in Führung durch einen Elfmeter-Treffer von Jao Mario mit 1:0 in Führung. In weiterer Folge kontrollierten die Portugiesen das Spiel, erhöhten durch Neres kurz vor Schluss auf 2:0 und verschafften sich durch den verdienten Sieg eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Lissabon.

