Achtung Ohrwurm - Der bekannteste Weihnachtssong

Last Christmas - I gave you my heart ©Canva

Last Christmas I gave you my heart... - Was für ein Ohrwurm. Diese kuriose Geschichte steckt tatsächlich hinter dem Klassiker.

Der Clip aus dem Jahr 1984, in dem die Musiker George Michael und Andrew Ridgeley im Schweizer Ferienort Saas-Fee mit Freunden Weihnachten feiern, ist nun in gestochen scharfer 4K-Qualität auf dem Videoportal Youtube zu sehen.

Dafür wurde auch der Bildausschnitt vom damals im Fernsehen üblichen 4:3 auf das heute gängige 16:9-Format geändert. Für die digitale Neuauflage zeichnete der Regisseur des Musikvideos, Andy Morahan, verantwortlich.

Vor 36 Jahren veröffentlichte das Pop-Duo Wham! den Weihnachtshit „Last Christmas“ und landete einen absoluten Hit. Der Titel war insgesamt 130 Mal in den deutschen Charts.

Die Spitzenposition erreichte das Lied über eine enttäuschte Liebe allerdings nie. In Großbritannien musste sich "Last Christmas" im Erscheinungsjahr einem anderen Weihnachtslied geschlagen geben - der Benefiz-Single "Do They Know It's Christmas?" vom Projekt Band Aid, an dem Wham! ebenfalls beteiligt waren.

Darstellerin Emilia Clarke spielt in dem Film eine junge Frau, die von Wham! und Sänger George Michael schwärmt.

