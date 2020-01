Achtung Autofahrer: Glatteisgefahr in Vorarlberg!

Am Mittwochmorgen lohnte es sich, ein paar Minuten mehr für die Fahrt zur Arbeit einzuplanen.

Der Tag beginnt in den Tälern noch vielerorts frostig. Flacher Nebel im unteren Rheintal und am Bodensee mit Obergrenzen um 600 Meter hält sich recht zäh bis um die Mittagszeit. Abseits davon scheint oft die Sonne, zeitweise können auch ein paar hohe Wolkenfelder dabei sein. Höchstwerte: 2 bis 7 Grad, am wärmsten wird es in sonnigen Hanglagen um 1000 Meter.