Achtung, Allergiker: Die Pollensaison startet früh

Mäßig starke Pollenbelastungen schon Ende Jänner: Aufgrund des milden Wetters haben die Haseln einen starken Wachstumsschub erfahren.

Bei Temperaturen von 5 bis 10 Grad und trockenem Wetter ist mit allergischen Beschwerden verursacht durch Frühblüher zu rechnen. An thermisch begünstigten Orten, insbesondere in städtischen Gebieten, hat die Hasel bereits am Wochenende begonnen, genügend Pollen freizusetzen, um mäßig starke Belastungen zu verursachen. Dies betrifft in Vorarlberg die Linie von Bregenz über Dornbirn nach Feldkirch.