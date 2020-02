Achtung: Akute Sturmwarnung für Vorarlberg

Aktuell halten umgefallen Bäume und überflutete Keller die Vorarlberger Einsatzkräfte auf Trab.

Die vorherrschenden Windspitzen können zu Schäden führen, unter anderem hervorgerufen durch Baumbruch oder herumfliegende Gegenstände wie Dachziegel. Auch sind Beeinträchtigungen in der Infrastruktur (z. B. Verkehr, Energieversorgung) möglich.

Wetterprognose für heute

Es wird winterlich, die Wolken bleiben meistens dicht und es schneit, in den Bergen zum Teil kräftig. Nur im Rheintal und am Bodensee ist zunächst Regen und Schneeregen dabei, im Tagesverlauf mischt sich aber immer mehr Schnee dazu. Bei böigem, durchwegs kräftigem Wind gehen die Temperaturen im Tagesverlauf zurück. Temperaturwerte am Morgen: 2 bis 5 Grad, Nachmittagstemperaturen: 0 bis 4 Grad.