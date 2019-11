Achtung! Abzocke mit Kinogutscheinen auf Facebook

Mit Facebook-Anzeigen und nachgebauten Facebook-Seiten von Kinos in ganz Österreich werben Kriminelle für ein Gewinnspiel.

Auf Facebook werden über gefälschte Seiten von Kinos in ganz Österreich Anzeigen zu einem Gewinnspiel geschaltet, bei dem man angeblich Kinogutscheine gewinnen kann. Um an der Verlosung teilzunehmen, soll man einen Glückwunsch zum Geburtstag des Kinos in den Kommentaren hinterlassen. Danach erhält man eine Gewinnbenachrichtigung über den Facebook-Messenger/Chat mit einem Link zur Gewinneinlösung.