Achtfache Nationalspielerin von Lettland kickt in Altach

Die SPG SCR Altach / FFC Vorderland kann erneut eine A-Nationalspielerin unter Vertrag nehmen

Baličeva hat bereits die gesamte Vorbereitung in Altach absolviert. Da sie vergangene Woche noch mit ihrem Ex-Verein FC Riga United in der Champions League-Qualifikation im Einsatz war, konnte der Transfer erst jetzt über die Bühne gehen.

Tatjana Baličeva: „Ich bin sehr froh, dass ich mich in der nächsten Saison der SPG SCR Altach/FFC Vorderland anschließen werde. Damit beginnt für mich ein neues Kapitel in einem neuen Land. Umgeben von so vielen großartigen Spielerinnen zu sein und einem so professionellen Umfeld, ist Altach ein großartiger Ort, um sich zu entwickeln. Ich freue mich sehr auf die kommende Saison und hoffe, dass ich dazu beitragen kann, dass wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, erreichen.“