Achterbahn auf Speed: Den Racing-Wahnsinn „Trackmania“ gibt‘s gratis!

Der Renn-Kult bekommt einen neuen Anstrich samt verwirrendem Free2Play-System und lässt sogar Vorarlberg-exklusive Rennen zu!

(PC via Uplay & Epic Store) Seit ganzen 17 Jahren ist die „Trackmania“-Serie mit ihrer einzigartigen Arcade-Action aus dem Rennspiel-Genre nicht mehr wegzudenken. Das Prinzip war, ist und bleibt simpel: Auf kurzen Strecken mit teils wilden Achterbahn-Hindernissen fährt man gegen die Uhr Bestzeiten bzw. um Bronze-, Silber- und Goldmedaillen. Dafür steht einem nur ein einziges, dafür perfekt ausbalanciertes Fahrzeugmodell zu Verfügung. Heißt im Klartext: Nur wer seinen Wagen und die Strecke beherrscht, kann punkten. Wer will, darf seinen Schlitten zumindest individuell lackieren.

Auch in der Neuauflage von 2020 macht die buchstäblich kurzweilige Raserei von Beginn an unfassbar viel Spaß: Gas geben, Bremsen und Lenken – mehr braucht es nicht, das aber in Perfektion. Dank griffigem Fahrgefühl spürt man richtig, wie man von Versuch zu Versuch besser wird und irgendwann sogar mit den anfangs unerreichbar scheinenden Goldmedaillen belohnt wird. Wer online spielt, tritt zwar gegen bis zu 99 Konkurrenten an, diese werden aber nur als Schatten angezeigt – Kollisionen sind damit ausgeschlossen. Besonders schön: Man kann sich die virtuellen Gegner aussuchen, also beispielsweise nur gegen Vorarlberger Kontrahenten fahren.