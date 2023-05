Kurz nach der Tat in Belgrad gibt es erneut ein Massaker in Serbien

Kurz nach der Tat in Belgrad gibt es erneut ein Massaker in Serbien ©APA/AFP

Kurz nach der Tat in Belgrad gibt es erneut ein Massaker in Serbien ©APA/AFP

Acht Tote durch Schusswaffenangriff in Serbien

Bei einem Schusswaffenangriff in Serbien sind am Donnerstagabend acht Menschen getötet und 13 weitere verletzt worden. Örtlichen Medien zufolge wurde der Angriff in der Nähe der Stadt Mladenovac rund 60 Kilometer südlich der Hauptstadt Belgrad verübt. Der Angreifer habe aus einem fahrenden Auto heraus mit einer Schnellfeuerwaffe auf eine Gruppe von Menschen geschossen und sei dann geflohen, berichtete der öffentliche Fernsehsender RTS.

Die Polizei fahnde nach dem Verdächtigen, hieß es weiter. Zahlreiche Polizei- und Rettungsfahrzeuge waren im Einsatz, Hubschrauber überflogen das Gebiet.

Erst am Mittwoch hatte ein Schusswaffenangriff eines 13-jährigen Schülers Serbien erschüttert. Der 13-Jährige hatte in seiner Schule in Belgrad neun Menschen erschossen, darunter acht Kinder.

Unweit von Mladenovac hatte im April ein Dorfbewohner 13 Menschen erschossen. Unter den Toten waren Angehörige seiner Familie und Nachbarn.