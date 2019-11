Acht-Tore in Chelsea: Ajax verspielt 4:1-Führung

Die Stamford Bridge bebt. Acht-Tore-Wahnsinn in London. Europa-League-Sieger FC Chelsea holte gegen Ajax Amsterdam einen 1:4 Rückstand auf.

In der ersten Halbzeit wurde es ruhig an der Stamford Bridge. Bereits in der zweiten Minute schoss Angreifer Tammy Abraham ins eigene Tor der Blues. Zwar konnte Chelsea nur eine Minute später vom Punkt antworten - doch in der 20. Minute sorgte Promes für die erneute Führung der Holländer.